بسنت صيام: فيلم زومبي سبب دخولي مجال السينما

تشارك الفنانة بسنت صيام في أول بطولة سينمائية لها من خلال فيلم "زومبي"، والذي سيعرض في موسم عيد الفطر، وكان تصويره قد استمر لأكثر من 8 شهور، وانتهى قبل ساعات من حلول شهر رمضان، الفيلم يعد أول عمل عن الزومبي على مستوى السينما في مصر.

وطرح الإعلان الرسمي للفيلم منذ ساعات قليلة ويظهر من خلاله أن أحداث الفيلم تدور في إطار من التشويق والكوميديا حول فرقة شعبية، والتي تسافر لأحد الأماكن، وخلال سفر الفرقة يدخلون بالخطأ منطقة مليئة بالزومبي ويصبحون في مواجهة معهم.

وأكدت "صيام" أن هذا العمل هو التجربة الأولى لها في السينما، مشيرة إلى أن تلك الخطوة كانت عزيزة بالنسبة لها، قائلة: "أنا أعشق السينما، وبسببها كنت أرفض العديد من الأعمال السينمائية التي عرضت على، لأني لم أكن أشعر بالأدوار والأعمال التي تعرض على، وإنها ستقدمني بالطريقة التي أريدها، كنت أريد أن أقدم عملا أحبه، إلى أن عرض على المنتج كريم السبكي الفيلم، ودور الدكتورة سهي والتي مع تتابع الأحداث ستتورط في المشاكل التي سيقع فيها أبطال الفيلم، وبالفعل قرأت العمل بالكامل ودوري أيضا وأحببته جدا".

وعن أسباب انجذابها للفيلم، قالت: "فريق العمل بالكامل من الممثلين كانوا سبب من أسباب موافقتي على العمل، بجانب سيناريو الفيلم ودوري، فهم ممثلين لهم جماهيرية كبيرة مثل علي ربيع وكريم عفيفي وحمدي الميرغني، كما أن دوري له تأثير في الأحداث وبل وهو المحرك الرئيسي لها، وهو ما سيعرفه الجمهور عند مشاهدة الفيلم، كما أن الفيلم يعتمد في أحداثه على كوميديا الموقف، وهو نوع نفتقده كثيرا في الأعمال الفنية مؤخرا بشكل كبير، ولذلك وأتمنى أن ينال إعجاب الجمهور، خاصة، وإنه يحمل العديد من المفاجأت للجمهور، وأعتقد أنه سيكون جديد على السينما المصرية".

وتابعت: "الفيلم لم يتم تصويره خلال تلك الأشهر الطويلة، ولكن التحضيرات للفيلم كانت السبب في طول المدة، فمثلا كنت أعتقد إننا في الفيلم سنعتمد على الجرافيك في فكرة الزومبي، خاصة وأن العمل أول فيلم مصري يتناول ذلك الموضوع، ولكني فوجئت في أول أيام التصوير بوجود عدد كبير من المجاميع في موقع التصوير، والذين تم تدريبهم بشكل قوي وعمل مكياج لهم ليكونوا "زومبي، وهو ما أثار اهتمامي وإعجابي بالعمل علي كل تفاصيل العمل الصغيرة قبل الكبيرة، ولقد شعرت بالخوف والرعب منهم في الحقيقة".

فيلم زومبي يشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين منهم علي ربيع، حمدي الميرغني، هاجر أحمد، ويزو، محمد أوتاكا، عارفة عبد الرسول، سامي مغاوري، محمد محمود، كريم عفيفي، ومن تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وإخراج عمرو صلاح.

يذكر أن بست صيام شاركت في العديد من الأعمال التليفزيونية خلال الفترة الماضية، ومنها مسلسل "حرب أهلية" و"عزمي وأشجان" و"هذا المساء" و"شبر ميه"، والتحقت بورشة خالد جلال، وشاركت في 4 عروض مسرحية من إخراجه وهم سينما مصر والمحاكمة والوصية وليلتكم سعيدة.



