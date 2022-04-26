ضياء السيد : موسيمانى ناجح مع الأهلي وإمام عاشور قنبلة المنتخب القادمة 

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

كشف ضياء السيد المدرب العام للمنتخب الوطني السابق أن الجنوب افريقى بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الأهلي ناجح من تحقيق البطولات وهذا الأمر ظهر خلال قيادة للفريق الأحمر الفترة الحالية .

وأوضح ضياء السيد خلال تصريحات إذاعية اليوم الثلاثاء أن هناك إدارة لبعض المباريات لن تكون جيدة من تأخير التغيرات و

وقال ضياء السيد إن إمام عاشور لاعب خط وسط فريق الزمالك ومنتخب مصر سوف يصبح " قنبلة " في تشكيلة الفراعنة الفترة المقبلة .

وأتم ضياء تصريحاته أن هناك عناصر سوف تصبح مؤثرة فى تشكيلة منتخب مصر الفترة المقبلة.

وكان اتحاد الكرة برئاسة جمال علام قد أعلن خلال شهر إبريل الجاري فسخ التعاقد مع الجهاز الفني للمنتخب بقيادة كارلوس كيروش، على أن يخلفه المدرب الوطني إيهاب جلال، وذلك بعد الفشل في الصعود لكأس العالم قطر 2022.