أوكرانيا: القوات الجوية تشن 6 ضربات على مواقع روسية وتضرب نظاما للصواريخ

أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، اليوم الأربعاء، قيام القوات الجوية بشن ست ضربات على مواقع عسكرية روسية وتمكنها من ضرب نظام للصواريخ المضادة للطائرات في آخر 24 ساعة.

وذكرت الهيئة في بيان صحفي، نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية: "أن القوات الجوية تمكنت في الوقت نفسه من إسقاط طائرتي استطلاع بدون طيار تابعة للعدو، كذلك، أصابت الوحدات الصاروخية والمدفعية منظومة صواريخ معادية مضادة للطائرات وأربع مجموعات أفراد ومحطة رادار".

وأضاف البيان: "أن القوات الروسية شنت، على مدار يوم أمس، ثلاث ضربات صاروخية، أُطلق منها صاروخان من طراز S-300 على مركز مدينة كوبيانسك الهادئة بمنطقة خاركيف وقُتل وجرح مدنيون ودُمر مبنى لمتحف محلي لا يوجد بجانبه أهداف عسكرية وتضررت البنى التحتية المدنية الأخرى. كما شنت القوات الروسية 13 غارة جوية و49 هجوما بأنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة من طراز (MLRS) على مواقع قواتنا والبنية التحتية الحيوية للمستوطنات المأهولة بالسكان".

وأوضح البيان: "أن الروس يُركزون جهودهم الرئيسية على تنفيذ عمليات هجومية في اتجاهات باخموت وأفدييفكا ومارينكا.. فيما صدت القوات الأوكرانية خلال اليوم الماضي 39 هجوما على مناطق محددة من الجبهة في حين تستمر أشرس المعارك بين بلدتي باخموت ومارينكا".

وفي سياق متصل، أفادت الإدارة العسكرية الإقليمية في دنيبروبتروفسك الأوكرانية، بأن الجيش الروسي قصف مدينتي مارانيتس ونيكوبول في منطقة دنيبروبتروفسك بالمدفعية الثقيلة، ما أسفر عن إصابة سيدتين بجروح.

كما دمرت الهجمات الروسية مبنيين إداريين في المدينة وثمانية منازل خاصة ومبنى من خمسة طوابق ومبنى من طابقين بالإضافة إلى خطوط أنابيب الغاز وخطوط الكهرباء، وفي نيكوبول، تضررت شركة خاصة ومبنى سكني ومتجر وسيارات من الضربات الروسية.