مصرع شاب بطلق ناري وإصابة 3 آخرين في حفل زفاف بالسنطة في الغربية

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شهدت قرية كفر الحاج داوود التابعة لمركز السنطة بمحافظة الغربية، مصرع شاب بطلق خرطوش وإصابة 3 آخرين، في أحد الأفراح بالقرية.

تلقى اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية، إخطارا من إدارة شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من الأهالي، بمصرع شاب يدعى أحمد أشرف متاثرا بإصابته بطلق ناري، وإصابة 3 آخرين بينهم طفل صغير.

وانتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتم نقل المصابين للمستشفى، وتبين وفاة الشاب أحمد أشرف انس وإصابة آخرين إثر تعرضهم لطلق ناري خرطوش خلال أحد الأفراح بالقرية.

تم تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجار تكثيف التحريات اللازمة حول الواقعة لكشف ملابساتها، وإخطار النيابة العامة للتحقيق.