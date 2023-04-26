وزير داخلية لبنان: لن نسمح بالتحريض على الجيش والدولة وأدعو النازحين للالتزام بالقانون

قال وزير الداخلية والبلديات بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية بسام مولوي، إنه من غير المسموح التحريض على الجيش اللبناني والدولة، داعيا النازحين السوريين للالتزام بالقانون، جاء ذلك في تصريحات له اليوم عقب لقاءه اليوم الأربعاء بمفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى.

وأضاف أن الوزارة مستمرة بتحمل مسئولياتها ومتابعة الوضع الأمني، وأخذ احتياطاتها لعدم حصول أي حدث أمني، مشددا على أنه من واجب اللاجئين السوريين احترام القانون اللبناني والخضوع للدستور اللبناني.

وشدد على أن لبنان لن يكون ممرا لأي أذى أو شر يلحق بالدول العربية، سواء بالمخدرات أو بأي شيء آخر.