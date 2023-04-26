 وزير داخلية لبنان: لن نسمح بالتحريض على الجيش والدولة وأدعو النازحين للالتزام بالقانون - بوابة الشروق
الأربعاء 26 أبريل 2023 2:30 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد قرار مالك نادي بيراميدز بإيقاف الاستثمار في مصر؟

النتـائـج تصويت

وزير داخلية لبنان: لن نسمح بالتحريض على الجيش والدولة وأدعو النازحين للالتزام بالقانون

بيروت - أ ش أ
نشر في: الأربعاء 26 أبريل 2023 - 2:09 م | آخر تحديث: الأربعاء 26 أبريل 2023 - 2:09 م

قال وزير الداخلية والبلديات بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية بسام مولوي، إنه من غير المسموح التحريض على الجيش اللبناني والدولة، داعيا النازحين السوريين للالتزام بالقانون، جاء ذلك في تصريحات له اليوم عقب لقاءه اليوم الأربعاء بمفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى.

وأضاف أن الوزارة مستمرة بتحمل مسئولياتها ومتابعة الوضع الأمني، وأخذ احتياطاتها لعدم حصول أي حدث أمني، مشددا على أنه من واجب اللاجئين السوريين احترام القانون اللبناني والخضوع للدستور اللبناني.

وشدد على أن لبنان لن يكون ممرا لأي أذى أو شر يلحق بالدول العربية، سواء بالمخدرات أو بأي شيء آخر.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك