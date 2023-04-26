 اليوم.. 3 وزراء يشاركون احتفالات العيد القومي لتحرير سيناء في بئر العبد والعريش - بوابة الشروق
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اليوم.. 3 وزراء يشاركون احتفالات العيد القومي لتحرير سيناء في بئر العبد والعريش

مصطفى سنجر
نشر في: الأربعاء 26 أبريل 2023 - 4:11 ص | آخر تحديث: الأربعاء 26 أبريل 2023 - 4:11 ص

يشارك وزراء الشباب والرياضة والثقافة والتضامن الاجتماعي في احتفالات العيد القومى لعيد تحرير سيناء اليوم الأربعاء بافتتاح عدة مشروعات وفعاليات في محافظة شمال سيناء.

ويتفقد اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، فعاليات حياة كريمة ومارثون الرياضة من أجل التنمية في مركز شاب قرية الروضة في مركز بئر العبد ثم الانتقال إلى مضمار سباق الهجن في منطقة الكيلو 17 غرب مركز ومدينة العريش لإطلاق فعاليات السباق وتفقد معرض المنتجات اليدوية والتراثية.

كما ينتقل الوزراء إلى مقر جامعة سيناء فرع العريش لحضور جلسة برلمان الشباب والطلائع والمشاركة في حوار مفتوح مع الكيانات الشبابية من 9 جامعات مصرية ومشاركة فعاليات الحفل الفني لفرق مراكز الفنون والشعب الفنية من جامعة سيناء والشباب والرياضة.

ويختتم الوزراء فعاليات اليوم الأربعاء بحضور حفل استعراضي لفرق الفنون الشعبية في قاعة قصر ثقافة العريش.

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