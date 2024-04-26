تحصين 204 آلاف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع بالغربية

نفذت مديرية الطب البيطري بالغربية برئاسة الدكتور عادل عبدالعزيز، الحملة القومية للتحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، وتم تحصين 204 آلاف رأس ماشية بنسبة تغطية 77% خلال الفترة من 19/3/2024 وحتى 18/4/2024.

ووجه الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتقديم كل التسهيلات وسبل الدعم لتلك الحملات لتحقيق المستهدف منها في الوقت المحدد، بجانب التنسيق بين الجهات المعنية بهذا الشأن.

وأكد رحمي، أهمية الحملة كونها تستهدف حماية الماشية بأنواعها المختلفة والتي تعد أحد أهم مصادر الدخل المنتظم ووسيلة للادخار للأسر في الريف.

وأضاف الدكتور عادل عبدالعزيز مدير مديرية الطب البيطري، أن الحملة شهدت تحصين 204397 رأس ماشية، بواقع 96307 رأسا من الأبقار، و77720 رأسا من الجاموس، و28899 رأساً من الأغنام، إضافة إلى 1471 رأسا من الماعز، مؤكدا أن المديرية وفرت احتياجات المحافظة من اللقاحات ومستلزمات التحصين وتوزيعها وحفظها بالإدارات والوحدات البيطرية على مستوى المحافظة.

وناشدت المحافظة المواطنين للإسراع لتحصين ماشيتهم بهدف الحفاظ عليها وحمايتها ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع.