محمد محمود: توقعت أن يكون مسلسل أعلى نسبة مشاهدة الحصان الأسود في رمضان

قال الفنان محمد محمود، إنه لم يتوقع النجاح الكبير الذي حققه مسلسل أعلى نسبة مشاهدة الذي عُرض في الموسم الدرامي الرمضاني الماضي.

وأضاف خلال مقابلة مع برنامج «يحدث في مصر» الذي يُقدمه الإعلامي شريف عامر، عبر شاشة «mbc مصر»، عُرضت مساء الخميس، أن فكرة المسلسل تمثل موضوع الساعة، موضحا أنه توقع منذ البداية أن يكون المسلسل هو الحصان الأسود الذي يبدأ من آخر السباق وينهيه في المركز الأول.

وأشار إلى أنه يعي جيدًا أن بعضا من الجمهور يجهز قائمة بالمسلسلات التي سيشهدها في رمضان منذ ما قبل عرضها، وكان يثق أنه لن يكون من أول ثلاث أو أربع مسلسلات.

ولفت إلى أن المسلسل ناقش فكرة شديدة الأهمية ويخص كل بيت مصري، ما جعله يثق في أن العمل سيحقق نجاحا لكن ليس بالضروري منذ اليوم الأول لعرض المسلسل.

ونوه بأنه كان يتوقع أن يحقق المسلسل نجاحا بعد شهر رمضان، لكن ما حدث أن المسلسل تصدَّر نسب المشاهدة منذ اليوم الأول، معقّبا: «لم نكن نحلم بذلك».

ومسلسل «أعلى نسبة مشاهدة» بطولة سلمى أبوضيف، وانتصار، ومحمد محمود، وإسلام إبراهيم، وأحمد فهيم، وفرح يوسف، وليلى أحمد زاهر، وآخرون، ومن تأليف سمر طاهر وإخراج ياسمين أحمد كامل، وإنتاج عبدالله أبوالفتوح.

وتدور أحداث المسلسل حول شخصية شيماء التي تقدمها سلمى أبوضيف، والتي تدخل عالم السوشيال ميديا، إلى أن تتورط في تقديم فيديوهات لا تتفق مع تقاليد المجتمع، ما يجعلها تقع تحت المساءلة القانونية.