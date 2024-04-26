 منظمة العفو الدولية تدعو للإفراج عن معارض مسجون في تونس بدأ إضرابا عن الطعام - بوابة الشروق
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منظمة العفو الدولية تدعو للإفراج عن معارض مسجون في تونس بدأ إضرابا عن الطعام

وكالة أنباء العالم العربي
نشر في: الجمعة 26 أبريل 2024 - 11:04 م | آخر تحديث: الجمعة 26 أبريل 2024 - 11:04 م

أعربت منظمة العفو الدولية يوم الجمعة عن قلقها إزاء إضراب ناشط سياسي مسجون في تونس عن الطعام "احتجاجا على استمرار احتجازه".

وقالت المنظمة في بيان إن الناشط السياسي المعارض جوهر بن مبارك بدأ "إضرابًا عن الطعام والماء والدواء منذ ثلاثة أيام، احتجاجًا على استمرار احتجازه التعسفي".

وأضافت "لا يزال بن مبارك وخمسة نشطاء معارضين آخرين محتجزين منذ فبراير 2023 دون محاكمة بتهم لا أساس لها في إطار ما يسمى بقضية التآمر".

وجددت منظمة العفو الدولية دعوتها للسلطات التونسية للإفراج الفوري عن المحتجزين وإسقاط التهم الموجهة إليهم. كانت السلطات التونسية قد اعتقلت زعماء أحزاب ونشطاء سياسيين ورجال أعمال بتهمة التآمر على أمن الدولة، لكنهم ينفون ذلك الاتهام.

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