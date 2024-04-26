إصابة حركة القطارات بالشلل في أجزاء من ألمانيا بعد سرقة كابلات كهربائية



أصيبت حركة القطارات بالشلل في أجزاء من غرب ألمانيا ليلة أمس الخميس بسبب سرقة كابلات كهربائية، ومن المتوقع استمرار بعض التأخيرات حتى منتصف نهار اليوم الجمعة.

وقال متحدث باسم شركة السكك الحديدية الألمانية "دويتشه بان" إن الوضع في منطقة الرور وشمال ولاية شمال الراين-ويستفاليا عاد إلى طبيعته إلى حد ما خلال ساعة الذروة صباح الجمعة، لكن القطارات لا تزال غير قادرة على العمل في محطة بوخوم الرئيسية بالقرب من دوسلدورف.

وتم تحويل مسار قطارات المسافات الطويلة على نطاق واسع. وكانت هناك أيضا إلغاءات وتحويلات في قطارات الأقاليم والضواحي. وقال المتحدث إنه من المتوقع أن يستمر الاضطراب في بوخوم حتى منتصف نهار الجمعة.

وبسبب سرقة كابل لم يعد صندوق إشارة بوخوم يعمل. وبالإضافة إلى ذلك تعطلت الاتصالات اللاسلكية في شمال ولاية شمال الراين-ويستفاليا بسبب سرقة كابلات خلال الليل، حسبما ذكر المتحدث باسم السكك الحديدية.

ولم يتمكن سائقو القطارات من الاتصال بصناديق الإشارة، وبالتالي لم يسمح لهم بمواصلة رحلاتهم لأسباب تتعلق بالسلامة. وبحسب السكك الحديدية، تأثرت قطارات الشحن ونحو 20 خط ركاب بالسرقة.