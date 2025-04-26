شن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هجومًا على نظيره الروسي فلاديمير بوتين، وذلك في أعقاب لقاء جمعه بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، صباح اليوم السبت.

وكتب في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «تروث سوشيال»، مساء السبت، أنه «لا مبرر لاستمرار بوتين في قصف المناطق المدنية والمدن والقرى الأوكرانية بالصواريخ».

وقال إن تصرفات الرئيس الروسي، تنم عن رغبته في عدم وقف الحرب، مضيفًا: «قد يتعين التعامل مع بوتين من خلال العقوبات المصرفية والثانوية.. الكثير من الناس يموتون!!».

وفي وقت سابق، قال مدير الاتصالات في البيت الأبيض ستيفن تشونع، إن ترامب أجرى «نقاشا مثمرا للغاية» مع زيلينسكي.

واجتمع الرئيسان لأول مرة منذ الاجتماع العاصف الذي جمعهما في البيت الأبيض قبل أسابيع.

وشهد البيت الأبيض شهر فبراير الماضي، مواجهة وصفت بـ«التاريخية»، بين ترامب وزيلينسكي، انتهت بمغادرة الأخير بشكل مبكر بعد تصاعد التوتر بين الطرفين.

من جهته، وصف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اجتماعه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قبيل المشاركة في جنازة البابا فرنسيس، السبت في روما، بـ«الجيد».

وقال في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، مساء اليوم، إنه ناقش مع نظيره الأمريكي العديد من الموضوعة وجهًا لوجه، معربًا عن أمله في تحقيق نتائج ملموسة.

وأشار إلى أنه ناقش مع ترامب توفير الحماية للشعب الأوكراني، والتوصل إلى وقف إطلاق نار كامل وغير مشروط، وتحقيق سلام موثوق ودائم يمنع اندلاع حرب أخرى.