تسنيم: انفجار ميناء بندر عباس دمر المبنى بالكامل وعدد من المركبات

أفادت وكالة أنباء تسنيم الإيرانية، اليوم السبت، بوقوع انفجار ضخم ناجم عن مخزون للوقود في ميناء بندر عباس في جنوب إيران، ما أسفر عن وقوع إصابات لم يعرف عددها حتى الآن.

وذكرت "تسنيم" أن الانفجار كان شديدا، وأنه دمّر مبنى إداريا بالكامل، كما تدمرت العديد من المركبات في المنطقة بسبب موجة الانفجار.

وأفادت تقارير بإصابة عدد من موظفي ميناء شهيد رجائي - في بندر عباس - لكن لم يتأكد الخبر من أي مصدر رسمي حتى الآن.

وتوجهت على الفور فرق الإطفاء والإنقاذ السريع إلى المنطقة، وقد توقفت أنشطة الميناء حاليًا لوضع المنطقة تحت سيطرة القوات الأمنية والإغاثية في أسرع وقت ممكن.

ولا تزال المعلومات الدقيقة حول عدد الجرحى والضحايا غير متوفرة، لكن شدة الانفجار كانت عالية لدرجة تسببت في أضرار جسيمة، بحسب "تسنيم".