بدء الجولة الثالثة من المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة في مسقط

أفادت وكالة «تسنيم» للأنباء، ببدء الجولة الثالثة من المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية في العاصمة العمانية مسقط، وذلك في خبر عاجل لها، دون الإشارة إلى تفاصيل أخرى.

وفي وقت سابق، توجه الوفد الإيراني المفاوض برئاسة وزير الخارجية عباس عراقجي، إلى مقر انعقاد الجولة الثالثة من المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة، ومن المقرر أن يكون موضوع رفع العقوبات عن إيران على جدول الأعمال.

وتُعقد الجولة الثالثة بعدما نجح الطرفان في التوصل إلى «تفاهم أفضل على مجموعة مبادئ وأهداف»، من دون تسميتها، وفق تصريحات لعراقجي بعيد انتهاء المفاوضات، السبت الماضي، إذ قال إنّ الجولة الثانية للمفاوضات استغرقت أربع ساعات، والمفاوضات «ماضية إلى الأمام».

وعشية مفاوضات اليوم، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في تصريحات للصحفيين في البيت الأبيض، أمس الجمعة، توقعاته الإيجابية حولها، قائلاً: «أعتقد أن الأوضاع مع إيران تسير على ما يرام. سنرى ما سيحدث».

ورداً على سؤال في المقابلة عمّا إذا كان منفتحاً على لقاء المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي أو الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، قال ترامب «بالتأكيد».

ورداً على سؤال عمّا إذا كان يخشى من أن يجرّ رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، الولايات المتحدة إلى حرب مع إيران، أجاب ترامب: «لا».

وذكر مسئول أمريكي، وفق وكالة «رويترز»، أن المناقشات أحرزت «تقدماً جيداً جداً».