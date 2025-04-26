تفاصيل حريق مصنع كرتون في مدينة 6 أكتوبر

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توصلت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، في واقعة حريق مصنع كرتون في المنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر، إلى أن ماس كهربائي وراء نشوب الحريق، ولا توجد شبهة جنائية في وفاته.

وبينت التحريات أن الحريق اندلعت داخل مصنع الكرتون، وامتدت النيران إلى مصنع مجاور لإعادة تدوير المواد البلاستيك "خردة".

وتابعت التحريات أن الحريق، تسبب في خسائر كبيرة، كما تسبب في إصابة 8 أشخاص بحالات أختناق، تم إسعافهم في مستشفى أكتوبر المركزي.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد نشوب حريق داخل مصنع كرتون وبلاستيك بالمنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر، وانتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة مدعومة بـ 15 سيارة إطفاء إلى موقع البلاغ بالإضافة لـ 4 خزانات مياه استراتيجية، وعدد من سيارات الإسعاف.

وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات، وسيطرت القوات على الحريق.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.