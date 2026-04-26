أعلن قصر بكنجهام، اليوم الأحد، أن الزيارة التي سيقوم بها الملك تشارلز ملك بريطانيا وقرينته كاميلا، إلى الولايات المتحدة لمدة 4 أيام ستجري كما هو مقرر لها.

جاء ذلك عقب واقعة إطلاق نار حدثت خلال حفل عشاء حضره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال متحدث باسم القصر: "بعد مناقشات جرت على جانبي المحيط الأطلسي طوال اليوم، وبناء على نصيحة الحكومة، يمكننا تأكيد أن الزيارة الرسمية ستجري كما هو مخطط لها"، بحسب وكالة رويترز.

وأضاف: "الملك وقرينته ممتنان للغاية لجميع الذين عملوا بسرعة لضمان استمرار ذلك، ويتطلعان إلى بدء الزيارة غدا".

وأطلق مسلح النار، في وقت متأخر من مساء أمس السبت بتوقيت الولايات المتحدة، من بندقية على أحد عناصر الخدمة السرية عند نقطة تفتيش في فندق واشنطن هيلتون قبل التصدي له واعتقاله.

وأخرجت عناصر الخدمة السرية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وزوجته ميلانيا، على عجل من مأدبة عشاء رابطة مراسلي البيت الأبيض، بعدما أطلق رجل النار على أفراد الأمن.