5 مشاهد منتظرة في موقعة ثأرية بين الزمالك وإنبي

يتجدد الصدام بين الزمالك وإنبي في الجولة الرابعة من الدوري الممتاز، ضمن مرحلة التتويج، حيث يأمل الفارس الأبيض، متصدر ترتيب المسابقة، في أن يعزز سلسلة انتصاراته ويواصل التقدم بالبطولة، ليقترب خطوة أخرى من اللقب.

ويحمل اللقاء أهمية كبيرة ليس فقط لكونه يأتي بعد فوز الزمالك على إنبي، أو لأنه بروفة أخيرة وجادة قوية قبل قمة الأهلي يوم الجمعة المقبل، لكن أيضا نظرا لكون الفريق البترولي، قد حجز موقعه بين "العظماء السبعة" من خلال الفوز على الأبيض في ختام الدور الأول.

فوز مفاجئ لكتيبة المدرب حمزة الجمل يشعل الموقعة المنتظرة بين الفريقين غدا الإثنين، والتي من المتوقع أن تشهد عدة مشاهد مرتقبة..

- أقطاي تحت الأنظار

سيكون مهاجم إنبي الشاب أقطاي عبالله تحت أنظار الجماهير والمتابعين، لاسيما جماهير الزمالك، بعدما كان قد دخل في مناوشات مع المشجعين خلال مباراة الدور الأول.

رغم أن أقطاي لم يُسجل لكن ارتباط اسمه بانتقال محتمل مستقبلا للغريم الأهلي، يزيد من الضغط عليها، خصوصا أن المباراة شهدت احتكاكات أيضا بلاعبي الابيض.

بالتالي ستكون تحركات المهاجم الشاب محسوبة سواء فنيا داخل الملعب، أو أي تصرف يقوم به.

- فرصة جديدة لكهربا

لم يحصل كهربا لاعب الأهلي السابق على فرصة لهز شباك الزمالك، الذي لا تجمعه علاقة جيدة بالأبيض بعدما تسبب في إيقافه عقب رحيله عنه دون انتهاء عقده، وتغريمه ماليا بعقوبة "فيفا"، حيث كان قد شارك لـ 7 دقائق فقط.

ومن ثم يتطلع كهربا لان يمنحه حمزة الجمل فرصة أكبر من أجل محاولة ترك بصمة هجومية واضحة مع الفريق، خاصة أن حضوره قد يكون له تأثير نفسي كبير في مثل هذه المباريات.

- سلسلة اللاهزيمة

منذ لقاء الدور الأول بين الفريقين وفوز إنبي بهدف، لم يعرف أي منهما طعم الخسارة، حيث أمضى 3 مباريات على مستوى الدوري، فاز في واحدة منها وتعادل في إثنتين، ولم يتلق سوى هزيمة في كأس مصر بالدور نصف النهائي أمام بيراميدز.

أما بالنسبة للزمالك فقد حقق 4 انتصارات وتعادل مرتين، على مستوى الدوري والكونفدرالية، ولم يخسر في أي مباراة.

وسيكون التعادل هو الحل الوحيد للحفاظ على سلسلة اللاهزيمة للفريقين، سواء على مستوى الدوري لإنبي، أو بشكل عام للزمالك.

- تألق بيزيرا

يعزف الزمالك في مبارياته الأخيرة على أنغام تألق نجمه البرازيلي خوان بيزيرا، الذي سجل في الكونفدرالية هدف الفوز على شباب بلوزداد والتأهل للنهائي، وفي الدوري أمام بيراميدز بـ 3 نقاط ثمينة.

بالتالي سيكون اللاعب تحت ضغط كبير كونه محور خطورة مهم للزمالك، وفي الدور الأول خضع لرقابة لصيقة وحصل على العديد من المخالفات لمنعه من التقدم بالكرة.

- عودة المعتذرون

3 لاعبين من الزمالك بشكل خاص سيمثل الفوز في هذه المباراة أهمية قصوى بالنسبة لهم، في مقدمتهم حسام عبد المجيد مدافع الفريق الذي أهدر ركلة جزاء في الوقت القاتل، وضيّع فرصة التعادل مع إنبي بالدور الأول.

كذلك محمد السيد لاعب خط الوسط، حال لعب في المباراة بعدما استبدله معتمد جمال في الشوط الأول لانه لم يكن موفقا على الإطلاق وارتكب مخالفة احتسبت ركلة جزاء، بالإضافة لفقدان الكرة بسهولة.

أما ثالث اللاعبين فهو محمد إبراهيم الظهير الأيمن، والذي تراجعت مشاركته مؤخرا بعودة القائد عمر جابر والذي يقدم مستويات مميزة مؤخرا، لكن إبراهيم في المباراة الأولى لم يكن في أفضل حالاته وارتكب هفوات قاتلة.

صحيح أن هؤلاء اللاعبون اعتذروا عن الهفوات والأخطاء المؤثرة، لكن التعويض سيكون بمثابة مصالحة أفضل للجماهير.

نفس الأمر في المقابل بالنسبة لأحمد كالوشا من إنبي الذي أهدر ركلة جزاء في مباراة الدور الأول، كانت كفيلة بمضاعفة النتيجة.