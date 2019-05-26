إيران تشدد لجهتها ضد دول إقليمية على خلفية التوترات والهجمات على ناقلات نفط

شددت إيران، اليوم الأحد، من لهجتها ضد خصومها الإقليميين، فيما تواجه توترات متصاعدة مع بعض جيرانها والولايات المتحدة.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البلاد، كيوان خسروي، في تصريحات لوكالة أنباء الطلبة (إسنا) شبه الرسمية، إن "دولة في جنوب الخليج الفارسي كتبت للأمم المتحدة تقول إن إيران تهديد للسلام الدولي واستقرار صادرات النفط العالمية".

وحذر اليوم الأحد: "إنهم يزرعون الريح ليحصدون زوبعة".

ولم يشر خسروي إلى دولة معينة بالاسم، إلا أن الامارات، إضافة إلى السعودية والنرويج، بعثت رسالة للأمم المتحدة هذا الأسبوع لإبلاغها بأن عدة ناقلات نفط على ساحلها كانت هدفا لعملية تخريب.

وقالت الإمارات إن أربع سفن تجارية قد تم استهدافها في الحادث.

وقالت السعودية يوم الاثنين إن اثنتين من ناقلات النفط التابعة لها قد تعرضتا لأضرار كبيرة..

وقال خسروي إن الدولة التي أشار إليها أعطت وسائل الإعلام الأمريكية رواية عن الأحداث "على طريقة هوليوود" .