رئيس أساقفة مدينة كولونيا الألمانية يعلن معارضته لحزب البديل اليميني

أعلن رئيس أساقفة مدينة كولونيا، غربي ألمانيا، اليوم الأحد معارضته لحزب "البديل من أجل ألمانيا" (إيه إف دي) اليميني المعارض.

وقال الكاردينال راينر ماريا فولكي اليوم الأحد لإذاعة كاتدرائية كولونيا: "يخطط الراديكاليون القوميون لأساليب أحادية قومية، وعلى الرغم من تحدثهم كثيرا عن الشعب، فهم لا يسعون لخدمته في النهاية، إنهم بالنسبة لي ليسوا بديلا- ليس لألمانيا ولا لأوروبا".

وأضاف رئيس أساقفة كولونيا أنه لا يمكن تنظيم الكثير من الأمور إلا بشكل تضامني وعبر الحدود، فيما يتعلق بحماية المناخ، على سبيل المثال.

وناشد فولكي مستمعيه عبر إذاعة الكاتدرائية وضع صليب على ورقة الاقتراع عند الإدلاء بأصواتهم في انتخابات البرلمان الأوروبي التي تجرى في ألمانيا اليوم، لافتا إلى أن نظام القيم المسيحي يوفر أساسا ممتازا للبرلمان الأوروبي.

وقال فولكي، رئيس أكبر أبرشية ألمانية: "إذا دعمتم بأصواتكم أسس البيت الأوروبي، سنحيى بذلك في أوروبا ديمقراطية وحرة في المستقبل أيضا".