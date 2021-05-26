قالت جيرالدين جريفيث، المتحدثة الإقليمية باسم الخارجية الأمريكية، إن الرئيس بايدن يقدر الجهود المصرية ومبادرتها في وقف إطلاق النار على غزة، مشيرة إلى تطلع الولايات المتحدة لمزيد من التقدم للحكومة المصرية لتلبية الاحتياجات الملحة لدى الشعب الفلسطيني.

وأضافت خلال مداخلة عبر تطبيق «skype» لبرنامج «على مسؤوليتي» الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأربعاء، أن الولايات المتحدة أعلنت عن نيتها في توفير مساعدات إنسانية وتنموية واقتصادية للشعب الفلسطيني بإجمالي مبلغ يصل إلى 360 مليار دولار، متابعة: «سوف نعمل مع الحكومة المصرية ومؤسسة «الأونروا» وغيرها من الأطراف لتحقيق هذا الهدف».

وتابعت: «ما يهمنا على المستوى البعيد تحقيق مستقبل أكثر إشراقًا لشعوب المنطقة وتمهيد الطريق من أجل انعاش عملية السلام وتحقيق الشراكة والتعاون بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي من أجل تحقيق حل الدولتين»، مشيرة إلى العلاقات القوية وطويلة الأمد بين الولايات المتحدة ومصر.

وأشارت إلى سعي الإدارة الأمريكية الحالية إلى تعزيز مستويات الشركة بين الطرفين خاصة في ملف الأمن وكيفية تحسين الحياة للشعب الفلسطيني، فضلًا عن التعاون المشترك بين مصر والولايات المتحدة من أجل تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي كليبيا.