فتح باب حجز تذاكر مباراة الزمالك والإسماعيلي في الدوري

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أعلنت شركة تذكرتي عن فتح باب الحجز للجماهير لحضور مباراة الزمالك والإسماعيلي، المقرر إقامتها السبت المقبل، ضمن منافسات الأسبوع الـ 21 للدوري الممتاز.

وأصدرت شركة تذكرتي بيانا أكدت من خلاله عن فتح باب الحجز لجماهير الزمالك والإسماعيلي لحين تحديد ملعب المباراة.

وأشار البيان إلى أن التذكرة ستكون صالحة لأي ملعب يستضيف الديربي المنتظر.

ويدخل الزمالك هذا اللقاء محتلا صدارة ترتيب الدوري الممتاز برصيد 41 نقطة، فيما يتواجد الإسماعيلي في المركز الـ 16 برصيد 18 نقطة.

ويتطلع الزمالك لتحقيق الفوز من أجل الابتعاد بصدارة ترتيب الدوري الممتاز، وذلك بعدما اقترب بيرامنيدز وتقلص الفارق بينهما لنقطة واحدة حيث يحتل بيراميدز المركز الثاني برصيد 40 نقطة بعد التعادل مساء اليوم الخميس مع فيوتشر بدون أهداف.

وفي المقابل، يبحث الإسماعيلي عن مواصلة صحوته في الدوري بعدما حقق الفوز في أكثر من مباراة متتالية وذلك من أجل الهروب من قاع الدوري لعدم الدخول في الحسابات المعقدة.