الاتحاد الأوروبي يعتزم إقرار خطة تعافي لبولندا بقيمة 39 مليار دولار الأسبوع المقبل

يعتزم الاتحاد الأوروبي الموافقة الأسبوع المقبل على خطة تعافي لبولندا بقيمة 36 مليار يورو (39 مليار دولار)، في خطوة من شأنها أن تسهم في تخفيف الأزمة بشأن سيادة القانون بين التكتل ووارسو.

وتعتزم رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين زيارة وارسو يوم 2 يونيو المقبل، شريطة إقرار إجراءات خطة التعافي لمرحلة ما بعد الجائحة، بحلول ذلك الوقت، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء عن المتحدثة باسم المفوضية دانا سبينانت على موقع تويتر.

وكان نائب رئيس المفوضية فالديس دومبروفسكيس، قال أمس الثلاثاء إن المفوضية، وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، تنهي العمل على القضايا العالقة المرتبطة باستقلال القضاء في بولندا ومن المتوقع التوصل إلىى نتيجة إيجابية "في الأيام أو الأسابيع المقبلة".