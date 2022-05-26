كمبوديا: العلاقات مع أمريكا تحسنت بصورة كبيرة

قال مسؤول كمبودي بارز أمس الأربعاء، إن العلاقات مع الولايات المتحدة تحسنت بصورة كبيرة، مضيفا أنه يتوقع أن تلغي إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن العقوبات المفروضة على بنوم بنه بسبب علاقتها مع الصين "في القريب العاجل".

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن كاو كيم هورن الوزير الملحق بمكتب رئيس الوزراء هون سين القول في حوار بالمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس "نحن نضغط بشدة" في إشارة إلى المفاوضات بشأن العقوبات.

وأضاف: "هذا أفضل وضع توصلنا إليه في علاقتنا منذ 72 عاما"، قائلا: "التجارة والاستثمار الثنائي في تصاعد، كما أن مسؤولي الدولتين التقيا. نأمل أن نتمكن من تحقيق مزيد من التقدم في بعض المجالات على أساس الاحترام المتبادل".

وكان بايدن قد استضاف قادة الدول العشر الأعضاء برابطة جنوب شرق آسيا في واشنطن مطلع هذا الشهر، ضمن جهود أمريكية أوسع نطاقا لمواجهة النفوذ الصيني في المنطقة. وبصفتها تترأس الرابطة حاليا، من المقرر أن تستضيف كمبوديا سلسلة من القمم في نوفمبر المقبل، من المتوقع أن يحضرها بايدن.

ويشار إلى أن العلاقات بين كمبوديا وأمريكا شهدت توترات مؤخرا، حيث فاقم توجه كمبوديا نحو الصين خلال الأعوام الماضية من توتر العلاقات.

كانت أمريكا قد فرضت حظرا على توريد الأسلحة لكمبوديا بسبب صلتها بالصين وانتهاكات حقوق الإنسان العام الماضي.