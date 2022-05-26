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وزير الدفاع الأمريكي: حرب روسيا على أوكرانيا جرت أوروبا لأكبر أزمة أمنية منذ الحرب العالمية الثانية

الجنرال أوستن
الجنرال أوستن
أ ش أ
نشر في: الخميس 26 مايو 2022 - 8:39 ص | آخر تحديث: الخميس 26 مايو 2022 - 8:39 ص

أكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، اليوم الخميس، أن حرب روسيا على أوكرانيا جرت أوروبا إلى أكبر أزمة أمنية منذ الحرب العالمية الثانية.
وشدد أوستن، حسبما أفادت قناة (الحرة) الأمريكية، على أهمية التحالفات الدولية التي سمحت إلى أوكرانيا بالدفاع عن نفسها وساعدت في مواجهة سلوك الصين في منطقة المحيطين الهندي والهادي.
وفي سياق، أكد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس أن واشنطن لن ترفع عقوبات عن روسيا مقابل سماحها بخروج الحبوب من أوكرانيا، مشيرا إلى أن العقوبات ليست السبب وراء أزمة الغذاء العالمية بل السبب الهجوم الروسي على أوكرانيا.

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