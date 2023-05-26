تقرير: هولندا سترسل مقاتلات إف 16 إلى أوكرانيا بعد الانتهاء من تدريب الطيارين

رجح مصدران مطلعان أن ترسل هولندا مقاتلات إف 16 إلى أوكرانيا، بعد الانتهاء من تدريب الطيارين الأوكرانيين علي هذه الطائرات.



وذكر المصدران، اللذان اشترطا عدم الكشف عن هويتهما، أن الحكومة الهولندية قادت مناقشات مع المسؤولين الأمريكيين خلال الأسابيع الماضية لدفع الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى الموافقة على تسليم الطائرات لأوكرانيا.



وبعد أسابيع من الضغوط من كييف والحكومات المتحالفة معها، أعلن بايدن الأسبوع الماضي أن الولايات المتحدة سوف تدعم جهود تدريب الطيارين الاوكرانيين على استخدام الطائرات.



ونقلت وكالة بلومبرج للانباء عن أحد المصادر قوله إن هولندا والدنمارك تقود الدول المتحالفة لإعداد الطيارين بدعم من بريطانيا وبلجيكا، وإن الحكومة الهولندية تبحث بالفعل، وتتباحث مع حلفائها، بشأن خطط النشر المحتملة للطائرات.



وذكرت بلومبرج أنه رغم استعداد الحكومة الهولندية للمساعدة في تعزيز الدفاعات الجوية الأوكرانية "بأسرع ما يمكن"، إلا أن تدريب الطيارين واعداد خطط النشر واللوجستيات قد يستغرق عدة أشهر.



وجدير بالذكر أن هولندا تمتلك حاليا 42 طائرة مقاتلة طراز إف 16، من بينها 24 طائرة يستخدمها الجيش الهولندي في الوقت الحالي، ولا يمكن ارسالها إلى أوكرانيا حتى منتصف 2024.



كما أن 12 من المقاتلات الـ18 المتبقية من المقرر بيعها إلى شركة دراكن إنترناشونال الأمريكية للخدمات الجوية، وإن كانت حكومة أمستردام قد أرجأت تسليم الطائرات للشركة حتى ديسمبر المقبل، دون الكشف عن الأسباب، بحسب بلومبرج.