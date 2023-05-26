 توقف حركة القطارات بقنا بسبب تبادل إطلاق النار بين عائلتين - بوابة الشروق
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توقف حركة القطارات بقنا بسبب تبادل إطلاق النار بين عائلتين

حمادة عاشور
نشر في: الجمعة 26 مايو 2023 - 1:46 ص | آخر تحديث: الجمعة 26 مايو 2023 - 1:49 ص

تسببت اشتباكات مسلحة بين عائلتين بقرية المعيصرة التابعة لمركز دشنا بمحافظة قنا، اليوم الخميس، في توقف حركة القطارات لمدة أكثر من ساعة وإصابة عامل بلوك سكة حديد بطلق ناري.

وتمكنت قوات الشرطة من السيطرة على الاشتباكات التى وقعت بين العائلتين بسبب خلاف على قطعة أرض زراعية.

وكان اللواء إيهاب طه مدير أمن قنا قد تلقي إخطارا من مأمور مركز شرطة دشنا يفيد بوقوع اشتباكات مسلحة بين عائلتى "بكرى والمناديل" بقرية المعيصرة التابعة لقرية فاو بدشنا.

وعلى الفور دفعت الأجهزة الأمنية بعدد من تشكيلات الأمن المركزى وسيارات المدرعات وتم السيطرة على الموقف وذلك بعد توقف حركة القطارات لمدة أكثر من ساعة نتيجة تبادل الطلقات النارية.

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