وزير الرياضة: فخورون بتهنئة الرئيس السيسي للأهلي على بطولة دوري الأبطال

قدم أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، التهنئة للنادي الأهلي لفوزه ببطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة 12 في تاريخه: قائلا: نبارك لكل المصريين وفخورين بتهنئة الرئيس السيسي، للنادي الأهلي على فوزه وكذلك تهنئته للزمالك الأسبوع الماضي.

أضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسئوليتي» على قناة «صدى البلد»، أن الرياضة المصرية تشرف بدعم ومتابعة رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وأكملت فرحة الأسبوع الماضي

وتابع أشرف صبحي:" مصر تسيدت العالم وأصبحت في كل مكان والفوز ببطولتين يعطي طاقة إيجابية كبيرة، موضحا أن هذا الفوز ناتج عن تعب وجهد وسطر فرحة عارمة في الشارع الكروي المصري".

وأشار إلى أن البطل في مباراتي الأهلي والزمالك هو الجمهور الذي ظهر بشكل راقي، قائلا: ندعم دخول الجماهير بهذا الشكل، لأنهم حافظوا على مكسب دخول الاستاد وكانوا مثالا في الالتزام وكان شيئا مبهرا والتنظيم في البطولات الأفريقية يكون للكاف" .

وأكد أنه في مباراة الزمالك تم تنظيمها بشكل جيد، ولكن اللحظات الأخيرة لم يتم تنظيمها وكانت هناك فجوة بين كاف وإدارة نادي الزمالك في التنظيم.

أكمل أشرف صبحي:" شكرا للفريق الضيف الترجي التونسي قدم ما عليه ووصوله للنهائي بمثابة بطولة في حد ذاته، ونقول له هذه هي الرياضة دائما وفرحين بالأداء الجيد".

واختتم أشرف صبحي أن مكان السوبر الأفريقي بين الأهلي والزمالك لم يتم تحديده لأنه من حقوق الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ونحن جاهزون لأي شيء.