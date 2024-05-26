الصين ونيبال تعيدان فتح نقاط التجارة الحدودية التقليدية بينهما

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أعادت الصين ونيبال فتح نقاط التجارة الحدودية التقليدية بينهما أمس السبت، فيما يمثل خطوة إلى الأمام على طريق تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية.

وأفادت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) بأن مراسم إعادة فتح نقاط التجارة الحدودية التقليدية أقيمت في بلدة تشنتانج الواقعة على الحدود الصينية-النيبالية في مدينة شيجاتسه، بمنطقة شيتسانج ذاتية الحكم جنوب غربي الصين.

وفي نقطة تشنتانج التجارية، شارك 110 تجار صينيين و 47 تاجرا نيباليا في معاملات تجارية شملت أكثر من 50 نوعا من السلع، بما في ذلك الضروريات اليومية ومواد البناء والأغذية والمشروبات والمنتجات الزراعية والحرف اليدوية النيبالية.

كما استؤنفت الأنشطة التجارية عند نقاط تقليدية أخرى في محافظات مثل تشونجبا وساجا وقييرونج ونيالام.

وتعد شيجاتسه مدينة محورية لانفتاح الصين على جنوبي آسيا، حيث تقع على الحدود مع كل من الهند ونيبال وبوتان، وتضم خمسة موانئ برية تجارية.