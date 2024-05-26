دبلوماسي روسي: نعتزم تنظيم معارض في 10 دول توضح موقفنا من الحرب

قال سفير المهام الخاصة بوزارة الخارجية الروسية روديون ميروشنيك، إن روسيا تعتزم تنظيم معارض تصويرية في أكثر من 10 دول توضح موقف روسيا من الحرب الأوكرانية وجرائم الحرب الأوكرانية، بحسب تعبيره.

وأضاف ميروشنيك خلال زيارته القاهرة: "نخطط لتنظيم معارض في عدد من الدول... لدينا برنامج واسع تم تنسيقه مع مؤسسة "روس سوترود نيتشيستفو" الروسية وسفاراتنا في عدد من بلدان العالم. أرجح تنظيم المعارض في أكثر من 10 دول".

وأوضح أن الصور ستوثق قصف المناطق السكنية والإعدامات التعسفية وضرب أهداف تخضع لحماية المنظمات الدولية، مضيفاً: وصلنا إلى هنا لعرض الحقائق وتوضيح موقف روسيا.

ونظمت السفارة الروسية لدى القاهرة، السبت، مائدة مستديرة بمشاركة ميروشنيك، تحت عنون "روسيا والنظام العالمي الجديد" حضرها ممثلون عن المجتمع العلمي المصري وعلماء السياسة والخبراء والإعلاميون. و تم عرض فيلم "الدونباس أمس واليوم غدا" لقناة "روسيا اليوم " باللغة العربية حول الأزمة الأوكرانية. وحضر الندوة مدير المراكز الثقافية الروسية فى مصر مراد جاتين، وشريف جاد رئيس الجمعية المصرية لخريجي الجامعات الروسية والسوفيتية.

وجرى خلال الندوة مناقشة تأثير المواجهة الروسية الحالية مع "الغرب الجماعي" في أوكرانيا على النظام العالمي المستقبلي.

وقبل بداية الندوة التي نظمت بالتعاون بين البيت الروسي ومركز "الحوار" للدراسات السياسية والإعلامية عقد اجتماع مع المواطنين الروس المقيمين في مصر تمت خلاله مناقشة الأسباب الجذرية والمسار الحالي للحرب الروسية الأوكرانية، وكذلك الأوضاع في المناطق الروسية القريبة من الجبهة العسكرية.

كما تمت الإشارة إلى الدور المتنامي لمراكز القوى الجديدة الناشئة، بما في ذلك دول الشرق الأوسط وأفريقيا، والتشديد على أهمية تعزيز التفاعل بين روسيا ومصر في الظروف الدولية الحالية السريعة التغير، لا سيما في إطار المنصات المختلفة المتعددة الأطراف مثل مجموعة البريكس، التي تترأسها روسيا في عام 2024.