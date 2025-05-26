 كريستين لاجارد: اليورو القوي سيساعد الاتحاد الأوروبي على مواجهة رسوم ترامب الجمركية - بوابة الشروق
الإثنين 26 مايو 2025 7:24 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع نجاح اتفاق الهدنة في غزة؟
النتـائـج تصويت

كريستين لاجارد: اليورو القوي سيساعد الاتحاد الأوروبي على مواجهة رسوم ترامب الجمركية

برلين - (د ب أ)
نشر في: الإثنين 26 مايو 2025 - 7:02 م | آخر تحديث: الإثنين 26 مايو 2025 - 7:02 م

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد في برلين، اليوم الاثنين، إنها تؤيد تقوية اليورو للمساعدة في مواجهة التهديد الذي يشكله النزاع التجاري القائم مع الولايات المتحدة.

وأوضحت لاجارد في كلية هيرتي للحوكمة، أن النظام العالمي الموجود منذ عقود "آخذ في التصدع".

وأضافت أن "الدور المهيمن للدولار الأمريكي" أصبح موضع تساؤل أيضا.

وتابع، "المشهد المتغير يمكن أن يفتح الباب أمام اليورو للعب دور دولي أكبر".

وبحسب لاجارد، فإن نحو 20% من احتياطيات النقد الأجنبي في العالم محتفظ بها باليورو، فيما يصل الدولار إلى  58%.

ومنذ إعلان ترامب عن حزمة الرسوم الجمركية العالمية، تعرض الدولار للضغط وأصبح اليورو أقوى في مواجهة الدولار مما كان الأمر عليه قبل أكثر من 3 سنوات.

 

 

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك