كريستين لاجارد: اليورو القوي سيساعد الاتحاد الأوروبي على مواجهة رسوم ترامب الجمركية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد في برلين، اليوم الاثنين، إنها تؤيد تقوية اليورو للمساعدة في مواجهة التهديد الذي يشكله النزاع التجاري القائم مع الولايات المتحدة.

وأوضحت لاجارد في كلية هيرتي للحوكمة، أن النظام العالمي الموجود منذ عقود "آخذ في التصدع".

وأضافت أن "الدور المهيمن للدولار الأمريكي" أصبح موضع تساؤل أيضا.

وتابع، "المشهد المتغير يمكن أن يفتح الباب أمام اليورو للعب دور دولي أكبر".

وبحسب لاجارد، فإن نحو 20% من احتياطيات النقد الأجنبي في العالم محتفظ بها باليورو، فيما يصل الدولار إلى 58%.

ومنذ إعلان ترامب عن حزمة الرسوم الجمركية العالمية، تعرض الدولار للضغط وأصبح اليورو أقوى في مواجهة الدولار مما كان الأمر عليه قبل أكثر من 3 سنوات.