وزراء خارجية آسيان يشددون على ضرورة التزام ميانمار الكامل بتوافق النقاط الخمس قبل إجراء الانتخابات

شدد وزراء خارجية دول رابطة جنوب شرقي آسيا (آسيان)، على ضرورة امتثال ميانمار الكامل لتوافق النقاط الخمس كشرط أساسي قبل إجراء أي انتخابات في البلاد، وفقا لما جرى الاتفاق عليه في اجتماعهم أمس الأحد بكوالالمبور.

وقال وزير الخارجية الماليزي محمد حسن، إن رابطة آسيان أوصلت رسالة واضحة وحازمة ومتسقة إلى ميانمار بأن أي نقاش يتعلق بالانتخابات لا يمكن أن يتم إلا بعد التنفيذ الكامل لتوافق النقاط الخمس، وفقا لما ذكرته وكالة "برناما" الماليزية.

وأوضح: "لا فائدة من إجراء انتخابات في حالة لم يشارك فيها إلا جزء فقط من شعب ميانمار؛ لأن ذلك سيزيد الأمور سوءا، وآسيان متمسكة بموقفها بأن مجلس إدارة الدولة في ميانمار يجب أن يلتزم تماما بتوافق النقاط الخمس".

وفي سياق آخر، جدد وزراء خارجية آسيان، دعمهم لعضوية تيمور الشرقية الكاملة في التكتل الإقليمي، مع الاعتراف بالتقدم الكبير الذي أحرزته البلاد في تنفيذ خارطة طريق الانضمام إلى آسيان.

ودعا وزير الخارجية الماليزي، رابطة آسيان إلى الإسراع في تعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي والمرونة الجماعية في ظل التحديات العالمية المتفاقمة، بما في ذلك الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وتغير المناخ، والتحول التكنولوجي السريع.