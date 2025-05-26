السعودية: توسيع الطرق المبردة لتخفيض درجة الحرارة 12 درجة مئوية

أعلن وزير النقل والخدمات اللوجستية السعودي صالح بن ناصر الجاسر، اليوم الاثنين، عن توسع في الطرق المطاطية والمبردة استعدادا لموسم الحج هذا العام، مشيرا إلى استخدام الطائرات المسيرة لمتابعة الحجاج.

ولفت الجاسر، في كلمته في المؤتمر الصحفي الحكومي الذي انعقد اليوم الاثنين في الرياض، إلى الاستعدادات لموسم الحج بتوسع في الطرق المطاطية المرنة بنسبة 30% للتسهيل على ضيوف الرحمن، إضافة إلى توسيع تجربة الطرق المبردة التي تعمل على تخفيض درجة الحرارة بنحو 12 درجة مئوية.

وقال الوزير السعودي، إن عملية وصول حجاج بيت الله تسير بنسبة انضباط عالية وفي الوقت المحدد، مشيرا إلى تدشين المركز العام للنقل للتأكد من عملية التكامل والمواءمة.

وأضاف الجاسر، "أن المملكة حريصة على التوسع في التقنيات الحديثة لتسهيل تجربة الحجاج".

وأشار إلى أن منافذ المملكة البرية جهزت بوسائل سلامة وأعمال مسح وصيانة تضمن سلامة حركة الحجاج، لافتا إلى التوسع باستخدام تقنية "الدرون" لفحص الطرق ومتابعة الحجاج.

ولفت وزير النقل السعودي، إلى توفير أكثر من مليوني مقعد لخدمة حجاج بيت الله الحرام هذا العام، وأكثر من 25 ألف حافلة لخدمة الحجاج .

وأوضح أن قطار الحرمين يعد أحد أسرع 10 قطارات في العالم، مبينا أن قطار المشاعر الواحد يحمل 3 آلاف حاج.

وتوقع الجاسر، وصول حوالي 5 آلاف حاج من موانئ المملكة، مشيرا إلى تهيئة 7 آلاف رحلة جوية بواسطة 62 شركة طيران لنقل الحجاج.

وبين أن هناك أكثر من 45 ألف من كوادر النقل والخدمات اللوجستية مستعدين ومسخرين لتقديم كل الخدمات لضيوف الرحمن.

وأكد وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، توفير أكثر من مليوني مقعد في قطار الحرمين في العام الحالي بزيادة 400 ألف مقعد عن العام الماضي.

وأضاف الوزير السعودي، خلال المؤتمر، أنه تم تدشين "المركز العام للنقل" الذي يعنى بالتأكد من عملية التكامل بين خطط النقل كافة.

وكان وزير الإعلام السعودي سلمان الدوسري قد صرح بأن المملكة وفرت أكثر من 10 آلاف نقطة "واي فاي" مجانية ليبقى الحاج على اتصال مع ذويه".

وقال، إن السعودية طوعت الذكاء الاصطناعي لإدارة الحشود وتفويج الحجاج وأنها تسخر إمكاناتها التقنية كل لبنية رقمية متينة خلال موسم الحج.