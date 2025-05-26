السعودية: لن نسمح بأي مخالفات في الحج ولم نرصد أي أوبئة

قالت السعودية، الاثنين، إنها لن تسمح بأي مخالفات تمس الحجاج أو تؤثر على أداء فريضتهم في موسم الحج لهذا العام، مؤكدة أنها لم ترصد انتشار أي أوبئة بين الحجاج الذين بلغت أعدادهم حتى 26 مايو الجاري نحو مليون و70 ألفا.

جاء ذلك وفق ما أعلن وزراء الإعلام سلمان الدوسري، والصحة فهد الجلاجل والحج توفيق الربيعة، في مؤتمر صحفي بالمملكة، نقلته قناة الإخبارية السعودية الرسمية.

وقال الدوسري، في المؤتمر ذاته: "لن نسمح بأي مخالفات تؤثر على أداء الحجاج فريضتهم".

من جانبه، أكد وزير الصحة السعودي الجلاجل، أنه "لم يتم رصد أي حالات أوبئة بين الحجاج حتى الآن".

فيما كشف وزير الحج الربيعة، أن "المملكة استقبلت حتى الآن مليونا 70 ألف حاج".