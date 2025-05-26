- استشهاد 19 فلسطيني بقصف منزل في جباليا

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن الضربة التي نفّذها على مدرسة في مدينة غزة صباح اليوم، كانت بهدف استهداف "إرهابيين كبارا".

وقال جيش الاحتلال في بيان صباح اليوم – نقله موقع سكاي نيوز- إن الضربة استهدفت "إرهابيين كبارا ينشطون في مركز قيادة لحماس والجهاد يقع في منطقة كانت في السابق مدرسة في محيط مدينة غزة".

وحتى صباح اليوم ارتفع عدد شهداء الغارة الإسرائيلية التي استهدفت فجر الاثنين مدرسة تؤوي نازحين في حي الدرج في مدينة غزة، إلى 25 فلسطينيا، وفق ما أفاد الناطق باسم الدفاع المدني في القطاع، محمود بصل.

وقال بصل إن طواقمه "نقلت 25 شهيدا على الأقل وغالبيتهم أطفال، وأكثر من ستين مصابا من مدرسة فهمي الجرجاوي التي تؤوي مئات النازحين في حي الدرج، بعد استهدافها من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم"، واصفا ما حدث بــ"مجزرة مروعة"- حسب وكالة الانباء الفلسطينية وفا.

وأوضح أن "عددا من المفقودين ما زالوا تحت الأنقاض تحاول طواقمنا الوصول إليهم" مؤكدا أنه "لا توجد لدى الدفاع المدني أدوات ولا معدات للبحث ورفع الأنقاض".

وصباح اليوم استشهد 19 فلسطينيا وأصيب آخرون في قصف الاحتلال منزلا في منطقة جباليا البلد شمال قطاع غزة.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" إن طائرات الاحتلال الحربية قصفت منزلا في جباليا، ما أدى إلى استشهاد 19 فلسطينيا بينهم أطفال ونساء، فيما نقلت عن مصادر طبية: "إن 50 شهيدا سقطوا منذ الفجر في قصف الاحتلال على مناطق متفرقة في قطاع غزة".



