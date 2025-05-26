القسام تعلن قتل عسكريين إسرائيليين بالشجاعية شمال غزة

أعلنت كتائب القسام، الجناح المسلح لحركة حماس، الاثنين، أنها قتلت عددا من العسكريين الإسرائيليين، عقب استهداف قوة من الجيش تحصنت داخل منزل شرق حي الشجاعية شمال قطاع غزة.

وقالت القسام، في بيان على "تلجرام" إن "مقاتليها استخدموا قذيفة مضادة للأفراد أصابت القوة بشكل مباشر، ما أدى إلى تناثر أشلاء عدد من الجنود، قبل أن يخوضوا اشتباكا مسلحا مع من تبقى من القوة باستخدام الأسلحة الخفيفة".

وذكرت أن مقاتليها استهدفوا أيضا دبابة من طراز "ميركافاه" بقذيفة من نوع "الياسين 105" في المنطقة نفسها.

وأشارت إلى أن العملية وقعت في 22 مايو الجاري، ولم تذكر أسباب التأخر في الإعلان عن تفاصيلها.