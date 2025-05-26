روما إلى الدوري الأوروبي بالفوز على تورينو

أنهى المدرب كلاوديو رانييري مسيرته التدريبية بأفضل طريقة ممكنة، بعدما قاد روما للفوز على تورينو بهدفين دون رد مساء الأحد على ملعب "أولمبيكو جراندي تورينو"، ليضمن الجيالوروسي مقعدًا في الدوري الأوروبي الموسم المقبل.

دخلت روما المباراة بأمل انتزاع المركز الرابع المؤهل إلى دوري الأبطال، شريطة تعثر يوفنتوس أمام فينيزيا، وهو ما تحقق مؤقتًا خلال الشوط الأول، قبل أن يعود "البيانكونيري" ويفوز 3-2.

في المقابل، كان لاتسيو يطارد روما على المركز الخامس المؤهل إلى الدوري الأوروبي.

بدأت المباراة بقوة من جانب روما، حيث كاد شورومودوروف أن يفتتح التسجيل مبكرًا، إلا أن تسديدته اصطدمت بالقائم. وفي الدقيقة 18، حصل أليكسيس سايليمايكرز على ركلة جزاء بعد تدخل خشن من علي ديمبيلي، انبرى لها لياندرو باريديس وأسكنها الشباك بنجاح.

وفي الشوط الثاني، عزز سايليمايكرز تقدم روما بهدف ثانٍ في الدقيقة 53، برأسية سهلة مستغلاً تمريرة ماتسوليه العرضية.

ورغم بعض المحاولات من تورينو، أبرزها تسديدة أرضية من تشي آدامز ارتطمت بالقائم، وتسجيل كريستانتي هدفاً أُلغي بداعي التسلل، حافظ روما على تقدمه حتى صافرة النهاية.

وبهذا الانتصار، أنهى روما موسمه في المركز الخامس، ليحجز بطاقة التأهل إلى الدوري الأوروبي، بينما جاءت النهاية مثالية لمسيرة المدرب رانييري، الذي ودّع مقاعد التدريب بعد مسيرة حافلة.