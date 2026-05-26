جوميز يطالب إدارة الفتح بالتعاقد مع عاشور ومروان وماييلي

وضع المدرب البرتغالي جوزيه جوميز شروطًا حاسمة أمام إدارة نادي الفتح السعودي من أجل الموافقة على الاستمرار في منصبه خلال الموسم المقبل، وذلك بعد نجاحه في تأمين بقاء الفريق في الدوري السعودي للمحترفين قبل نهاية الموسم بعدة جولات.

وقالت صحيفة الشرق الأوسط السعودية إنه بحسب مصادر مطلعة، فإن جوميز اشترط الحصول على صلاحيات واسعة في اختيار اللاعبين الأجانب والمحليين، مع تركيز واضح على سوق الدوري المصري، الذي يراه مصدرًا مهمًا لتدعيم صفوف الفريق بعناصر قادرة على صناعة الفارق.

ويأتي على رأس الأسماء التي وضعها المدرب البرتغالي ضمن اهتماماته الكونغولي فيستون ماييلي، مهاجم بيراميدز، حيث يسعى الفتح للتعاقد معه لتدعيم خط الهجوم، رغم المنافسة القوية من أندية أخرى وصعوبة المفاوضات بسبب تمسك ناديه به.

كما دخل الثنائي المصري مروان عطية وإمام عاشور، لاعبا الأهلي ، ضمن قائمة اهتمامات جوميز، في ظل اقتناعه بإمكاناتهما الفنية وقدرتهما على تقديم الإضافة في خط الوسط.

وتشير التقارير إلى أن المدرب البرتغالي يضع الدوري المصري تحت المراقبة المستمرة، مع إمكانية التعاقد مع لاعبين آخرين من الأندية الكبرى في مصر خلال فترة الانتقالات المقبلة، خاصة في ظل رغبته في بناء فريق أكثر تنافسية.

وفي سياق شروطه، شدد جوميز أيضًا على ضرورة انتظام صرف رواتب اللاعبين دون تأخير، وإنشاء منظومة مالية خاصة بالفريق الأول تضمن الاستقرار داخل غرفة الملابس، وهو ما يعتبره عنصرًا أساسيًا لنجاح أي مشروع رياضي.

ومن جانبه، أبدى المدرب البرتغالي رغبته في الاستمرار مع الفتح، مؤكدًا أن النادي يمتلك بيئة عمل جيدة ودعمًا إداريًا واضحًا، لكنه شدد في الوقت ذاته على أن النجاح في كرة القدم الحديثة لا يعتمد على العاطفة فقط، بل على التخطيط وتوفير الإمكانات.

ومن المنتظر أن يمنح رحيل عدد كبير من اللاعبين الأجانب الحاليين مساحة واسعة أمام جوميز لإعادة بناء الفريق، مع اعتماد شبه كامل على صفقات جديدة يستهدفها من عدة دوريات، وفي مقدمتها الدوري المصري خلال الفترة المقبلة.