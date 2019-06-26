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الرئيس الفلسطيني والعاهل الأردني يؤكدان التمسك بمبادرة السلام العربية

د ب أ
نشر فى : الأربعاء 26 يونيو 2019 - 4:40 م | آخر تحديث : الأربعاء 26 يونيو 2019 - 4:40 م

أكد الرئيس الفلسطيني، محمود عباس أبو مازن، والعاهل الأردني، عبد الله الثاني، اليوم الأربعاء، على التمسك بمبادرة السلام العربية ورؤية حل الدولتين.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) أن عباس والعاهل الأردني أكدا خلال اتصال هاتفي بينهما "الموقف الفلسطيني الأردني المشترك الثابت المتمسك بمبادرة السلام العربية والقائم على رؤية حل الدولتين".

وأضافت الوكالة أن الجانبين أكدا كذلك أن "القدس الشرقية أرض محتلة، وأن الحل العادل يقوم على أساس قيام دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية".

وحسب الوكالة ، ثمن عباس موقف العاهل الأردني ومواقف المملكة الثابتة في دعم القضية الفلسطينية، فيما اتفق الزعيمان على تعزيز التنسيق والتشاور في هذه الظروف "الدقيقة والحساسة".

وجاء الاتصال في ظل انعقاد ورشة عمل اقتصادية تنظمها الإدارة الأمريكية في البحرين تحت شعار "السلام من أجل الازدهار" منذ يوم أمس بمشاركة الأردن ودول عربية أخرى ومقاطعة السلطة الفلسطينية.


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