وزارة النفط العراقية: وضع خطة حتى عام 2022 لتطوير قطاع الطاقة

أفاد تقرير حكومي عراقي، اليوم الأربعاء، بأن وزارة النفط وضعت خطة حتى عام 2022 لتطوير قطاع الطاقة والاستثمار في مجالات النفط والغاز والتصفية، بهدف تحقيق الاستثمار الأمثل، بالاستعانة بشركات عالمية متخصصة.

وأوضح التقرير، الذي أعدته الحكومة العراقية ووُزع اليوم، أن "خطة مشاريع الاستثمار الأمثل للطاقة لغاية عام 2022 لوزارة النفط العراقية، تشمل استثمار الغاز في حقول ارطاوي ومجنون وغربي القرنة2 واللحيس والصبة والطوبة وبن عمر وميسان والحلفاية والناصرية والمنصورية وعكاس، واستخراج النفط عن طريق مشاريع جولات التراخيص، وبناء مصاف جديدة للتكرير".

وأوضح أن "من بين المشاريع أيضا إنشاء مستودعات للنفط في محافظات الناصرية والسماوة والعمارة وإنشاء مشروع الأنبوب البحري وبناء مصاف استثمارية لتكرير النفط الخام بطاقات مختلفة في محافظات كربلاء والبصرة وكركوك والناصرية".

وأشار التقرير إلى أن "عددا من المشاريع في طور العروض والتباحث مع شركات عالمية بينها هانويل ولوك أويل وتوتال واوروك واوريون ولايتون، فيما تجري وزارة النفط مناقشات مع الشركات بشأن التصاميم الأساسية ومنظومات التجميع والبحث عن شركاء جدد للمشاريع المتعثرة خاصة في مشروعي حقلي المنصورية وعكاس".

ويسعى العراق إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز لسد متطلبات تجهيز محطات إنتاج الطاقة الكهربائية والاستهلاك المنزلي، وإيقاف استيراد الغاز من إيران لتشغيل المحطات الكهربائية خلال السنوات الأربعة المقبلة.