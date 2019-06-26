بومبيو يناقش مع نظيره الهندي سبل تعزيز الشراكة الاستراتجية بين البلدين

بحث وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو مع نظيره الهندي "إس جايشانكار" سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة الأمريكية والهند.

وذكرت قناة "إن دي تي في" الهندية اليوم الأربعاء، أن وزير الخارجية الأمريكي التقى نظيره الهندي في نيودلهي، وذلك خلال زيارته الحالية للبلاد المقرر أن تستمر 3 أيام، مشيرة إلى أن هذا اللقاء جاء بعد وقت قصير من لقاء بومبيو رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في مقر إقامته، حيث تبادلا وجهات النظر حول مختلف جوانب العلاقات الأمريكية - الهندية.

وقد وصل بومبيو إلى العاصمة الهندية "نيودلهي" مساء أمس الثلاثاء، وذلك بعد زيارة السعودية والإمارات العربية المتحدة وأفغانستان في رحلة تهدف إلى بناء تحالف عالمي لمواجهة إيران.

وتأتي هذه الزيارة قبل الاجتماع المرتقب بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي على هامش قمة مجموعة العشرين في اليابان في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

وتعد زيارة بومبيو هي الثالثة التي يقوم بها وزير خارجية أمريكي إلى الهند خلال إدارة الرئيس دونالد ترامب.