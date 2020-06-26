لم يجد يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، كلمات للتعبير عن مدى سعادته الكبيرة بعد تتويج الريدز تحت قيادته بلقب الدوري الإنجليزي.

وتوج ليفربول بلقب البريميرليج بعد غياب دام لـ30 عامًا، عقب خسارة مانشستر سيتي مساء اليوم الخميس ضد تشيلسي على ملعب ستامفورد بريدج 2 – 1.

وقال كلوب في تصريحات لسكاي سبورت باكيًا:" ليس لدي كلمات للتعبير عن ما أشعر به، أن تصبح بطلا مع هذا النادي أمر لا يصدق".

وأضاف:" التتويج بلقب البريميرليج أكثر مما حلمت به مع ليفربول ليس لدي كلمات".

وتوقف كلوب عن الحديث وظل يبكي فرحا بفوز ليفربول بلقب البريميرليج.