تايوان تسجل 6 إصابات بسلالة دلتا المتحورة من فيروس كورونا

سجلت تايوان، اليوم السبت، 6 حالات إصابة بسلالة دلتا المتحورة من فيروس كورونا بمدينة بينجتونج جنوب البلاد.



وأوضح مركز مكافحة الأوبئة المركزية - وفقا لصحيفة "فوكس تايوان" المحلية - أنه تم الإبلاغ عن 6 حالات في بينجتونج شملت أشخاصًا يعيشون أو كانوا على اتصال بسائق مصاب بسلالة دلتا.



وفي سياق متصل، أشار المركز إلى أنه تم تسجيل 80 حالة إصابة جديدة بكورونا ليصل إجمالي حالات الإصابة إلى 14 ألفا و545 حالة مؤكدة منذ تفشي الوباء في البلاد.



وأضاف أنه تم تسجيل 13 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي حالات الوفيات إلى 623 حالة وفاة.