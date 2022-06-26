يصل رئيس إندونيسيا -رئيس مجموعة العشرين- جوكو ويدودو إلى جدة بعد غد الثلاثاء في زيارة رسمية للمملكة العربية السعودية تستمر يومين.



وقال مصدر في السفارة الإندونيسية في الرياض لوكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ" إن ويدودو سيبحث مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان أجندة قمة مجموعة العشرين التي تستضيفها بلاده العام الجاري وانعكاسات الحرب الروسية الأوكرانية وسبل إيجاد مخرج لأزمة الغذاء العالمية التي تفاقمت بسبب هذه الحرب التي شلت الأسواق العالمية "مشيرا إلى أن "زيارة الرئيس تؤكد قلق إندونيسيا حيال القضايا الإنسانية ومحاولتها الإسهام بحل أزمة الغذاء التي سببتها الحرب وتداعياتها".



وتضررت إندونيسيا أكبر منتج لزيت النخيل في العالم بشدة جراء هذه الأزمة ما دفع الحكومة إلى حظر تصدير هذا المنتج في أبريل الماضي قبل أن ترفع الحظر الشهر الماضي.



وأضاف المصدر، أن "محادثات القمة السعودية الإندونيسية ستتناول أيضا تطورات الملف النووي الإيراني والوضع على الساحة اليمنية الى جانب سبل توطيد الشراكة الاقتصادية بين البلدين في ضوء رؤية المملكة 2030 وتكثيف التعاون بين المملكة وإندونيسيا في المجالات السياسية والاقتصادية والتنسيق الثنائي في القضايا الإقليمية والدولية ودعم كل الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والسلم الدوليين".



ومن المقرر أن يرأس الرئيس ويدودو وفد بلاده كضيف في قمة مجموعة السبع المنعقدة في ألمانيا قبل زيارته إلى السعودية.



وأثارت جاكرتا جدلا بدعوتها روسيا إلى حضور قمة مجموعة العشرين التي يُفترض عقدها في نوفمبر المقبل في جزيرة بالي الإندونيسية رغم اتهامات بارتكاب جرائم حرب.



وفي أعقاب زيارته إلى جدة سيتوجه ويدودو إلى موسكو للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 30 يونيو وهو ما أكدته وكالة "تاس" الروسية قبل زيارته المقررة أيضا إلى كييف ليكون بذلك أول زعيم آسيوي يزور البلدين منذ بدء النزاع.