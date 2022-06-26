وزير التموين: نستهدف استيراد 10 ملايين طن قمح حلال الـ6 أشهر المقبلة

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن «مصر تستهدف استيراد 10 ملايين طن قمح، تتوزع بين 5 ملايين طن للحكومة ومثلهم للقطاع الخاص، خلال الـ6 أشهر المقبلة»، وذلك في تصريحات لموقع «الشرق للأخبار»، اليوم الأحد.

وفي وقت سابق، أوضح وزير التموين، خلال مؤتمر صحفي اليوم الأحد، أن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية آمن ويكفي عدة شهور، مشيرا إلى أن احتياطي القمح الاستراتيجي يكفي 5.7 شهر وحتى نهاية العام.

وأشار إلى أن الهيئة العامة للسلع التموينية مستمرة في المشاورات مع كافة مناشئ استيراد القمح، منوها بأن الوزارة تسعى إلى تكوين احتياطي لا يقل عن 5 إلى 6 أشهر.

وذكر أن الاحتياطي الإستراتيجي من السكر يكفي حتى 6.7 شهر وحتى الموسم المقبل، موضحًا أن موسم قصب السكر يبدأ في يناير المقبل، فيما يبدأ موسم البنجر في فبراير.

وتابع المصيلحي، أن الاحتياطي الاستراتيجي من الأرز يكفي 3.3 شهر، ويبدأ الموسم المقبل في منتصف سبتمبر، لافتًا إلى أن الوزارة ستبدأ خلال العام المقبل شراء الشعير والتعامل مع مضارب القطاعين العام والخاص.

ولفت إلى أن الاحتياطي الاستراتيجي من الزيوت يكفي 6،2 شهر، فيما يكفي الاحتياطي الاستراتيجي من اللحوم المجمدة نحو 6 أشهر، والاحتياطي الاستراتيجي من الدواجن المجمدة يصل إلى 6 أشهر.