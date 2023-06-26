ألمانيا تتوقع توسعات كبيرة في خطوط شبكة كهرباء الضغط العالي

قال جهاز تنظيم شبكة الكهرباء في ألمانيا، اليوم الاثنين، إن السلطات تعتزم الموافقة على مد خطوط الضغط العالي لنقل الكهرباء بطول 2800 كيلومتر خلال العام المقبل، ثم 4400 كيلومتر في العام التالي.



يأتي ذلك في حين تتوسع ألمانيا بسرعة في مشروعات الطاقة المتجددة؛ لتلبية الطلب على الكهرباء.



وستربط خطوط الضغط العالي مناطق شمال ألمانيا ذات الرياح القوية والتي تقام فيها مزارع طاقة الرياح بالمناطق الصناعية في جنوب وغرب ألمانيا؛ بهدف ضمان وصول إمدادات الكهرباء الخضراء إلى مختلف قطاعات أكبر اقتصاد في أوروبا.



وقال كلاوس موللر رئيس وكالة الشبكة الاتحادية للكهرباء: "نحقق تقدما جيدا ونستخدم كل الإمكانيات لتسريع عمل المنتجين"، مضيفا أنه يتوقع أن تبدأ الوكالة إصدار تصاريح بناء هذه الخطوط على نطاق واسع اعتبارا من العام المقبل.



ومن المنتظر مد خطوط كهرباء ضغط عال بأطوال تبلغ 14 ألف كيلومتر تقريبا، في ألمانيا خلال السنوات المقبلة.



يذكر أن وكالة الشبكة الاتحادية مسئولة عن مشروعات نقل الكهرباء الكبيرة العابرة لحدود الولايات الألمانية، في حين أن الخطوط الأخرى مسئولية السلطة في كل ولاية.