اليونان: ميتسوتاكيس يعين كوستيس هاتزيداكيس وزيرا جديدا للمالية

أدى رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس اليمين الدستورية لولاية ثانية اليوم الإثنين، وقال لرئيسة اليونان في حدث بثه التلفزيون إنه يريد تنفيذ إصلاحات إضافية سريعا.

وقرر ميتسوتاكيس تعيين كوستيس هاتزيداكيس وزيرا جديدا للمالية في أعقاب الانتصار الساحق الذي حققه في الانتخابات التي أجريت أمس الأحد.

وكان هاتزيداكيس، 58 عاما، يشغل منصب وزير العمل قبل فترة قصيرة من الانتخابات، كما تولى أيضا منصب وزير البيئة والطاقة في الجزء الأول من إدارة ميتسوتاكيس الأولى من عام 2019 وحتى 2021.

كما أشرف على خطة إنقاذ لشركة الطاقة العامة، أكبر مزود للطاقة في اليونان، بعدما أثار تقرير لمراجعين المخاوف بشأن قدرة الشركة على الاستمرار.

فيما شغل منصب وزير التنمية خلال الأعوام الأولى من برنامج إنقاذ اليونان بين عامي 2012 و2014.

ومن المقرر أن تكون المهمة الأساسية لهاتزيداكيس هي ضمان عودة الميزانية اليونانية إلى تحقيق فائض أولي مستدام يكون مرتفعا بما يكفي لخدمة تكلفة الدين، وفقا لما تم الاتفاق عليه مع الدائنين الرسميين للبلاد خلال برامج الإنقاذ.

كما سيتم تكليف هاتزيداكيس بضمان استعادة الاقتصاد اليوناني الدرجة الاستثمارية التي فقدها قبل 13 عاما، وألا تكون هناك مشكلات لاستيعاب أموال مرفق التعافي والمرونة ما بعد الجائحة.

فيما قرر ميتسوتاكيس تعيين جيورجوس جيرابيتريسيس، 56 عاما، وزيرا للخارجية، حيث سيكون مسئولا عن الوصول إلى أرضية مشتركة مع تركيا من أجل محاولة حل الخلافات القائمة منذ فترة طويلة بين البلدين، بما في ذلك الحدود البحرية، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء.

وقد تراجعت حدة التوترات بين اليونان وتركيا خلال الأشهر الماضية حيث كانت الحكومة اليونانية واحدة من أول الحكومات التي قدمت مساعدات لجارتها في أعقاب الزلزال المدمر الذي ضربها في فبراير.