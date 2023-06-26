مدونون روس يشككون في توقيت مقطع فيديو يظهر وزير الدفاع

شكك مدونون عسكريون روس، في توقيت مقطع فيديو لوزير الدفاع نشر اليوم الاثنين، وظهر فيه سيرجي شويجو وهو يتشاور مع غيره من المسئولين العسكريين في منطقة قتال في أوكرانيا.

ونُشر مقطع الفيديو ومدته 47 ثانية بدون صوت، عبر تطبيق تلبجرام، عقب التمرد القصير من جانب قائد مجموعة مرتزقة فاجنر يفجيني بريجوجين مطلع الأسبوع.

وجاء في بيان الوزارة أن الوزير زار أحد مواقع القيادة على الجبهة هناك. ولم يتسن التأكد من هذه المعلومات بصورة مستقلة.

وبعد فترة قصيرة من نشر المقطع، قال المدونون العسكريون الروس في تقديرهم أن التسجيل التقط قبل انتفاضة فاجنر.

وعلى سبيل المثال، أفادت قناة "رايبار" الشهيرة عبر تليجرام بأن المقطع "مسجل مسبقا" أو مسجل قبل الانتفاضة.

يذكر أن شويجو لم يظهر للعلن عقب أن بدأ بريجوجين تمردا الجمعة الماضية، واحتل مؤقتا مدينة روستوف بجنوب روسيا.

كما أن رئيس هيئة الأركان الروسية فاليري جيراسيموف لم يعلق خلال تلك الساعات الفوضوية.

وبعد إعلان بريجوجين بصورة مفاجئة انتهاء تمرده مساء أمس الأول السبت، زادت التوقعات بشأن ما إذا كان هناك تغيرات شخصية حاليا في القيادة العسكرية الروسية.

وألغت روسيا اليوم الاثنين حالة الطوارئ التي جرى فرضها في العاصمة موسكو، بعد محاولة تمرد قامت بها مجموعة فاجنر، وذلك بعد إحباطها.

وقال عمدة موسكو سيرجي سوبيانين عبر تطبيق تليجرام "تم إلغاء جميع القيود".