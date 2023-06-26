إصابة 14 شخصا في حادث انقلاب ميكروباص بالمنيا

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أصيب 14 شخص إثر تعرضهم لحادث إنقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي المار على نطاق محافظة المنيا.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وتم إزالة أثار الحادث لتسيير الحركة المرورية أمام السيارات بالطريق الصحراوي.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، قد تلقت بلاغا من غرفة عمليات النجدة يتضمن انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي المار على نطاق محافظة المنيا، وتحديداً بالقرب مدخل مدينة ملوي التابعة إداريًا.

وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف وقوة من مباحث مركز شرطة ملوي ورجال الحماية المدنية إلى موقع الحادث.

وتبين إصابة 14 شخصا بإصابات مختلفة ما بين كدمات وسحجات واشتباه ارتجاج، وكسور بأنحاء الجسم.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى ملوي التخصصي لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وتم إزالة أثار الحادث لتسيير الحركة المرورية أمام السيارات بالطريق الصحراوي الشرقي.