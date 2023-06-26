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أردوغان يهنئ رئيس وزراء اليونان بإعادة انتخابه

وكالات
نشر في: الإثنين 26 يونيو 2023 - 9:39 م | آخر تحديث: الإثنين 26 يونيو 2023 - 9:39 م

قالت الرئاسة التركية، اليوم الاثنين، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هنأ رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس على فوزه في الانتخابات.

وفي اتصال هاتفي، قال أردوغان، الذي فاز الشهر الماضي بولاية ثالثة رئيسا لتركيا، إن الحكومتين اللتين أُعيد انتخابهما تقدمان فرصة للعلاقات الثنائية بين الدولتين الجارتين، بحسب وكالة "رويترز".

وكان ميتسوتاكيس قد رحب بـ"التفويض القوي" الذي منحه إياه المقترعون في الانتخابات التشريعية، التي حقق فيها حزبه اليميني فوزا كاسحا بحصده أكثر من 40 % من الأصوات، ما يضمن له رئاسة الحكومة لولاية ثانية.

وحصل حزب ميتسوتاكيس "الديمقراطية الجديدة" المنتمي إلى يمين الوسط على 40.5% من الأصوات و158 مقعدا في البرلمان المؤلف من 300 مقعد، متقدما بأكثر من 20 نقطة على حزب سيريزا اليساري الذي تولى السلطة في الفترة من عام 2015 إلى 2019 التي شهدت ذروة أزمة اقتصادية استمرت في اليونان لعقد من الزمن، بحسب محطة "فرانس 24" الإخبارية.

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