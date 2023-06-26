محكمة أسترالية ترفض طلبا روسيا بالإبقاء على موقع بناء سفارة

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رفضت المحكمة العليا الأسترالية، اليوم الاثنين، طلبا للحكومة الروسية يسمح لها الاحتفاظ بموقع جديد للسفارة في كانبرا.

وسارعت الحكومة الأسترالية في 15 يونيو الجاري بإصدار قانون جديد لمنع روسيا من بناء سفارة بالقرب من برلمان البلاد في كانبرا بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي.

ورفضت جين جاجوت القاضية بالمحكمة العليا الأسترالية طلبا مستعجلا من روسيا تلتمس فيه الحصول على أمر قضائي، من شأنه أن يبقي الموقع بمنأى عن أستراليا أثناء إجراء المحكمة.

ويعني حكم جاجوت أنه يمكن استعادة الأرض الآن، وأنه يمكن إخراج رجل، يعتقد أنه دبلوماسي روسي، يزعم أنه كان يقيم في موقع البناء الفارغ.

وقال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز إن الحكومة ترحب بقرار المحكمة العليا.

وتابع "لقد أوضحت المحكمة أنه لا يوجد أساس قانوني لاستمرار الوجود الروسي في هذا الوقت".

وأضاف في مؤتمر صحفي "نتوقع أن تتصرف روسيا الاتحادية وفقا لقرار المحكمة".

وخلال نفس المؤتمر الصحفي، أعلن ألبانيز عن حزمة مساعدات عسكرية وإنسانية جديدة بقيمة 110 ملايين دولار أسترالي (73 مليون دولار أمريكي) لدعم أوكرانيا.

وفي حال إذا مضت روسيا قدما في تقديم طعن قانوني كامل بشأن الأرض، فسيتم نظره في وقت لاحق.

ولا يزال لموسكو وجود في أستراليا في مقرها الحالي في جريفيث، إحدى ضواحي كانبرا.