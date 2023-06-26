الخارجية السودانية ترحب بإدانة مفوض حقوق الإنسان لقوات الدعم السريع

رحبت وزارة الخارجية السودانية يوم الأحد بإدانة المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة لقوات الدعم السريع في غرب دارفور.

وذكرت وكالة الأنباء السودانية "سونا" أن الخارجية السودانية أصدر بيانا حول إدانة المفوض السامي لحقوق الإنسان للأمم المتحدة إنتهاكات مليشيا الدعم السريع لحقوق الإنسان في ولاية غرب دارفور.

وجاء في البيان "تُرحّب وزارة الخارجية بالبيان الصادر عن المتحدث الرسمي بإسم المفوض السامى للأمم المتحدة لحقوق الانسان بجنيف بتاريخ 24 يونيو الجاري، والذي وجّه إدانات مباشرة لقوات الدعم السريع المتمردة بشأن الفظائع التي أُرتكبت في ولاية غرب دارفور".

وتابعت الخارجية أن بيان المفوض السامي اشتمل "على إفادات تلقاها مكتب المفوضية السامية من شهود العيان في مدينة أدرى بتشاد، الذين أكدوا أن المليشيات العربية المدعومة من قوات الدعم السريع المتمردة والتي قامت بإستهداف أفراد قبيلة المساليت وأمرتهم بمغادرة مدينة الجنينة وولاية غرب دارفور إلى تشاد".

وأضافت أن "البيان أكد وقوع إعتداءات بالذخيرة الحية على الفارين إلى تشاد، وطالب بالوقف الفوري لإعمال القتل العمد، كذلك طالب البيان قيادة قوات الدعم السريع بإدانة ووقف أعمال القتل العمد فوراً، ووقف كافة أشكال العنف الآخرى وخطاب الكراهية القائم على الإنتماء العرقي".

وأشارت الخارجية السودانية إلى أنه مع ترحيبها بهذا البيان الصادر عن آلية أممية مختصة هي مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، فإنها "تطلب من المجتمع الدولي وجميع المنظمات الدولية والإقليمية وشبه الإقليمية أن تحذو ذات الإتجاه وتدين بأشد العبارات الإنتهاكات التي ترتكبها مليشيا الدعم السريع المتمردة في حق الشعب السوداني".